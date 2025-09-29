Підласа: Швеція додатково вклала кошти в механізм Ukraine Facility

Швеція стала першою країною ЄС, яка додатково вклала кошти в механізм Ukraine Facility, зокрема у Pillar I "Пряма бюджетна підтримка". Сума додаткового внеску становить близько 3 млрд грн.
Про це інформує Delo.ua з посиланням голову Бюджетного комітету Верховної Ради Роксолану Підласу.
Під час зустрічі з послом Швеції в Україні Мартіном Обергом, вони обговорили нові формати фінансування та перспективи надання Україні "репараційного кредиту".
Йдеться про пряме бюджетне фінансування до 130 млрд євро, яке буде виділятися траншами. Механізм передбачає, що фактично ці гроші — заморожені російські активи — перейдуть у користування України, а формально право вимоги залишиться за центробанком рф.
Україна повертатиме кредит лише у разі фактичної виплати репарацій росією, що, за оцінками експертів, малоймовірно.
Попередньо рішення про "репараційний кредит" має ухвалити одноголосно всі країни ЄС, що наразі створює невизначеність щодо його реалізації. Надходження фінансування буде розбите на транші і залежатиме від потреб українського бюджету та рекомендацій МВФ щодо дефіциту.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023