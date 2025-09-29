Гілі: Велика Британія застосує технології, яких немає у росії, щоб налагодити масовий випуск безпілотників

Велика Британія має намір використати безпілотники власного виробництва для формування “стіни з дронів”, що зміцнить оборону НАТО від російських загроз.

Про це повідомив міністр оборони Джон Гілі в інтерв’ю The Telegraph.

За його словами, недорогі дрони стануть важливим елементом нової стратегії, спрямованої на протидію російським безпілотникам і ракетам.

Гілі наголосив, що небезпечні дії росії отримають відповідь із боку НАТО, зокрема завдяки сучасним засобам захисту повітряного простору.

26 вересня європейські міністри оборони обговорили концепцію “стіни з дронів”.

Її суть полягає в розгортанні безпілотників уздовж східних кордонів Альянсу, щоб перехоплювати російські дрони та ракети ще на підльоті.

Велика Британія та Україна реалізують спільну програму під кодовою назвою Project OCTOPUS.

У межах цього проєкту британські підприємства найближчими тижнями розпочнуть серійне виробництво дронів-перехоплювачів для потреб України та НАТО.

Гілі наголосив, що Велика Британія застосує технології, яких немає у росії, щоб налагодити масовий випуск безпілотників.

Інтелектуальні права на ці розробки належатимуть Великій Британії та Україні, що дозволить застосовувати їх у ширшому масштабі всередині НАТО.

Міністр зауважив, що дрони вже продемонстрували ефективність проти іранських Shahed. Водночас їхня собівартість становить менше десятої частини вартості аналогічних систем, які пропонують конкуренти.

У перспективі такі апарати можуть стати частиною системи ППО Великої Британії та захищати військові об’єкти та критичну інфраструктуру.

«Ми готові разом із союзниками по НАТО показати путіну, що його агресія та вторгнення, необдумані чи навмисні, зустрінуть спротив», – наголосив Гілі.