Європейські лідери обговорять пропозицію про закриття неба над частиною України від повітряних атак рф

Цього тижня в Данії відбудеться зустріч європейських лідерів, на якій вони обговорять пропозицію про закриття неба над частиною України від повітряних атак країни-агресора росії.
Про це британське видання The Telegraph пише з посиланням на власні джерела.
За інформацією видання, група високопоставлених західних політиків і військових запропонувала варіант, який полягає у створенні над західною Україною "протиповітряного щита" для збивання російських ракет і дронів. Дана зона може бути розширена до самого Києва.
Як приклад видання наводить 12-денну війну між Ізраїлем та Іраном у червні цього року. Тоді західні союзники допомагали ізраїльській армії збивати іранські ракети та дрони.
Оскільки повітряна кампанія росії ведеться за допомогою безпілотників і ракет дальньої дії, що запускаються з глибини російського повітряного простору, така операція не буде пов’язана з ризиком загибелі солдатів рф, що зведе нанівець можливість ескалації.
Видання зазначає, що створення "протиповітряного щита" над частиною України продемонструє, що Європа достатньо рішуча, щоб відповісти на повітряні вторгнення і взяти на себе певний ризик для цього.
Крім того, це істотно вплинуло б на військові зусилля України, оскільки українська армія змогла б перемістити засоби ППО із заходу і посилити повітряну оборону в центральній частині країни.
План створення "протиповітряного щита" над Україною буде обговорюватися на зустрічі європейських лідерів у Копенгагені цього тижня.
