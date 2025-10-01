Мінфін залучив до державного бюджету 14,5 мільярда гривень з розміщення ОВДП на аукціоні

Міністерство фінансів України у вівторок, 30 вересня, на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 14,5 мільярда гривень в еквіваленті. Про це повідомила пресслужба відомства.

"Сьогодні державний бюджет поповнився ще на 14,5 млрд гривень в еквіваленті завдяки випуску ОВДП. З них 8,2 млрд гривень - від продажу гривневих паперів, а 153 млн доларів - від продажу валютних", - йдеться у повідомленні.

За даними міністерства, інвесторам було запропоновано гривневі ОВДП: 1,8 млрд гривень під 16,35% з погашенням через 1,1 року, 3,5 млрд гривень під 17,10% з погашенням через 1,7 року та 2,9 млрд гривень під 17,80% з погашенням через 3,2 року.

Було також запропоновано облігації, номіновані в доларах: 153 млн доларів під 4,06% з погашенням через 1,5 року.

Зазначається, що у вересні Мінфін уже мобілізував 52,5 млрд грн за рахунок випуску державних облігацій. З початку 2025 року - 408,5 млрд гривень, а від початку повномасштабної війни - понад 1,8 трлн гривень.