Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Фінанси

RSS

Мінфін залучив до державного бюджету 14,5 мільярда гривень з розміщення ОВДП на аукціоні

126

Міністерство фінансів України у вівторок, 30 вересня, на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 14,5 мільярда гривень в еквіваленті. Про це повідомила пресслужба відомства.

"Сьогодні державний бюджет поповнився ще на 14,5 млрд гривень в еквіваленті завдяки випуску ОВДП. З них 8,2 млрд гривень - від продажу гривневих паперів, а 153 млн доларів - від продажу валютних", - йдеться у повідомленні.

За даними міністерства, інвесторам було запропоновано гривневі ОВДП: 1,8 млрд гривень під 16,35% з погашенням через 1,1 року, 3,5 млрд гривень під 17,10% з погашенням через 1,7 року та 2,9 млрд гривень під 17,80% з погашенням через 3,2 року.

Було також запропоновано облігації, номіновані в доларах: 153 млн доларів під 4,06% з погашенням через 1,5 року.

Зазначається, що у вересні Мінфін уже мобілізував 52,5 млрд грн за рахунок випуску державних облігацій. З початку 2025 року - 408,5 млрд гривень, а від початку повномасштабної війни - понад 1,8 трлн гривень.

ОВДП
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 1 октября 2025
Вторник, 30 сентября 2025
Понедельник, 29 сентября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023