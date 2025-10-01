Держстат: Найнижчі зарплати у галузі освіти

За оновленою статистичною інформацією, середня заробітна плата штатних працівників в Україні у серпні 2025 року становила 25 911 грн. Це на -2,2% менше порівняно з липнем того ж року. Загальна заборгованість із виплати заробітної плати станом на 01 вересня 2025 року сягнула 3,5 млрд грн.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної служби статистики України.
Найвищий рівень середньої заробітної плати зафіксовано у:
Найнижчі середні зарплати були в Чернівецькій (18 451 грн) та Кіровоградській (18 778 грн) областях.
За видами економічної діяльності найвищий рівень зарплати зафіксовано у сфері інформації та телекомунікацій (65 213 грн), а найнижчий – у галузі освіти (14 432 грн).
Середньооблікова кількість штатних працівників у серпні 2025 року склала 5 341,5 тис. осіб, що на -0,5% менше, ніж у липні.
За видами економічної діяльності, найбільша кількість штатних працівників у минулому місяці була зафіксована у промисловості — 1 206,5 тис. осіб. Другою за чисельністю є сфера освіти з показником 950,9 тис. осіб. У категоріях оптова, роздрібна торгівля та ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів працювало 679,8 тис. осіб.
