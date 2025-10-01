Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Фінанси

RSS

Держстат: Найнижчі зарплати у галузі освіти

88

За оновленою статистичною інформацією, середня заробітна плата штатних працівників в Україні у серпні 2025 року становила 25 911 грн. Це на -2,2% менше порівняно з липнем того ж року. Загальна заборгованість із виплати заробітної плати станом на 01 вересня 2025 року сягнула 3,5 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної служби статистики України.

Найвищий рівень середньої заробітної плати зафіксовано у:

  • Києві – 39 535 грн;
  • Луганській області – 32 541 грн;
  • Дніпропетровській області – 26 779 грн.

Найнижчі середні зарплати були в Чернівецькій (18 451 грн) та Кіровоградській (18 778 грн) областях.

За видами економічної діяльності найвищий рівень зарплати зафіксовано у сфері інформації та телекомунікацій (65 213 грн), а найнижчий – у галузі освіти (14 432 грн).

Середньооблікова кількість штатних працівників у серпні 2025 року склала 5 341,5 тис. осіб, що на -0,5% менше, ніж у липні.

За видами економічної діяльності, найбільша кількість штатних працівників у минулому місяці була зафіксована у промисловості — 1 206,5 тис. осіб. Другою за чисельністю є сфера освіти з показником 950,9 тис. осіб. У категоріях оптова, роздрібна торгівля та ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів працювало 679,8 тис. осіб.

Держстат, зарплати
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 1 октября 2025
Вторник, 30 сентября 2025
Понедельник, 29 сентября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023