Єврокомісія: Ідея репараційної позики Україні базується на заморожених суверенних активах росії

Україна має отримати більш структуроване рішення щодо військової підтримки від партнерів і для цього розробили ідею репараційної позики.
Про це 30 вересня повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час спільної заяви з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, ідеться на сайті Єврокомісії.
За словами фон дер Ляєн, ідея репараційної позики базується на заморожених суверенних активах росії.
«Кредит не буде виплачений одночасно, а траншами і з додатковими умовами. Ми також посилимо власну оборонну промисловість, забезпечивши, щоб частина кредиту використовувалась для закупівель у Європі та разом із європейськими партнерами», - пояснила очільниця Єврокомісії.
Фон дер Ляєн наголосила - мова не йде про конфіскацію активів. «Україна має повернути кредит, якщо росія виплачуватиме репарації. Винуватець має нести відповідальність», - сказала посадовиця ЄС.
