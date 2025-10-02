До «Армії відновлення» вже долучилися 308 тисяч українців

Від початку роботи проєкту тимчасової зайнятості на суспільно корисних роботах «Армія відновлення» до нього долучалися 308 тис. українців; на оплату їхньої праці спрямовано 2,7 млрд грн.

Про це повідомила Державна служба зайнятості, передає Укрінформ.

«За час дії програми «Армія відновлення» з 2022 року видано 308 тис. направлень на суспільно корисні роботи та профінансовано їх у розмірі 2,7 млрд грн. З початку року налічується 92 тис. таких направлень, за які працівникам сплачено 870 млн грн», - ідеться в повідомленні.

У Службі зайнятості нагадують, що ця програма дозволяє залучити безробітних громадян до тимчасових робіт, доки кар’єрні радники шукають для них місця постійного працевлаштування.

Перелік робіт варіюється від допомоги постраждалим від бойових дій до відновлення критичної інфраструктури та будівництва оборонних споруд для Збройних сил України. При цьому кожна область самостійно визначає спектр необхідної для виконання роботи.

Наразі більшість областей розширюють перелік робіт за програмою «Армія відновлення». Тепер українці можуть виконувати ще й такі завдання як юридична та психологічна підтримка сімей військовослужбовців, в т.ч. загиблих і зниклих безвісти, виготовлення маскувальних сіток та окопних свічок, пошиття адаптивного одягу та спеціальних подушок для поранених, ремонт військової амуніції для ЗСУ, приготування продуктових наборів для ЗСУ тощо.

Загалом суспільно корисні роботи активно проводять у 19 областях України. Найбільш популярним такий вид зайнятості є у Харківській, Донецькій, Київській, Чернігівській та Полтавській областях.