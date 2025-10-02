Войти

У 2025 році Фонд держмайна перерахував до бюджету 7,7 млрд гривень

138

Фонд державного майна (ФДМУ) повідомив, що станом на кінець 3 кварталу фінансовий результат Фонду перевищив 7,7 млрд гривень - це рекордний показник за всі роки діяльності Фонду.

Про це йдеться у повідомленні Фонду державного майна (ФДМУ), передають Українськi Новини.

"Фінансовий результат у понад 7,7 млрд грн за дев'ять місяців - це рекорд для Фонду за всі роки діяльності. Це свідчення того, що ми не просто виконуємо планові завдання, а робимо більше - забезпечуємо стійкість держави навіть у часи війни", - наголосила в. о. Голови Фонду Іванна Смачило.

У повідомленні сказано, що кожна гривня, отримана від приватизації чи управління держмайном, працює на зміцнення нашої економіки, підтримку армії та відновлення країни.

