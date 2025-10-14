Bloomberg: У Європі можуть закритися 8 "зайвих" автозаводів

Слабкий попит на автомобілі й експансія китайських брендів на європейський ринок можуть спричинити закриття восьми заводів у Європі. Про це пише Bloomberg.

"Найближчими роками європейські автовиробники втратять від одного до двох мільйонів автомобілів через китайські бренди. Цього року частка китайських автовиробників у Європі досягне близько 5%", – заявив керівник AlixPartners у Німеччині Фабіан Піонтек.

Автомобільні заводи зазвичай прибуткові, якщо вони розраховані на випуск не менше 250 000 автомобілів на рік, стверджують експерти. Якщо китайські виробники продаватимуть у Європі близько 2 млн автомобілів на рік до 2030 року, у регіоні буде на вісім заводів більше, ніж потрібно.

Автомобільні заводи в ЄС у середньому працюють лише на 55% потужності, а майданчики завантажені менш ніж на три чверті, свідчать дані консалтингової компанії AlixPartners.

У найгіршому становищі перебуває Stellantis NV: європейські підприємства виробника Alfa Romeo завантажені приблизно на 45%.

За даними Європейської асоціації автовиробників, постачання до Європи минулого року зросли лише на 0,9%, досягнувши близько 13 млн автомобілів.

Китайські бренди, такі як BYD і MG (SAIC Motor Corp.), можуть зайняти 10% ринку до 2030 року, що посилить тиск і змусить скорочувати потужності.

За оцінками AlixPartners, закриття великого заводу з чисельністю персоналу близько 10 000 осіб коштуватиме приблизно 1,5 млрд євро, а весь процес займе від одного до трьох років.