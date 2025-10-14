Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

Bloomberg: У Європі можуть закритися 8 "зайвих" автозаводів

99

Слабкий попит на автомобілі й експансія китайських брендів на європейський ринок можуть спричинити закриття восьми заводів у Європі. Про це пише Bloomberg.

"Найближчими роками європейські автовиробники втратять від одного до двох мільйонів автомобілів через китайські бренди. Цього року частка китайських автовиробників у Європі досягне близько 5%", – заявив керівник AlixPartners у Німеччині Фабіан Піонтек.

Автомобільні заводи зазвичай прибуткові, якщо вони розраховані на випуск не менше 250 000 автомобілів на рік, стверджують експерти. Якщо китайські виробники продаватимуть у Європі близько 2 млн автомобілів на рік до 2030 року, у регіоні буде на вісім заводів більше, ніж потрібно.

Автомобільні заводи в ЄС у середньому працюють лише на 55% потужності, а майданчики завантажені менш ніж на три чверті, свідчать дані консалтингової компанії AlixPartners.

У найгіршому становищі перебуває Stellantis NV: європейські підприємства виробника Alfa Romeo завантажені приблизно на 45%.

За даними Європейської асоціації автовиробників, постачання до Європи минулого року зросли лише на 0,9%, досягнувши близько 13 млн автомобілів.

Китайські бренди, такі як BYD і MG (SAIC Motor Corp.), можуть зайняти 10% ринку до 2030 року, що посилить тиск і змусить скорочувати потужності.

За оцінками AlixPartners, закриття великого заводу з чисельністю персоналу близько 10 000 осіб коштуватиме приблизно 1,5 млрд євро, а весь процес займе від одного до трьох років.

автозавод, Європа
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 14 октября 2025
Понедельник, 13 октября 2025
Воскресенье, 12 октября 2025
Суббота, 11 октября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023