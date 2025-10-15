Войти

Економіка

МВФ підтвердив прогноз щодо зростання реального ВВП України за результатами цього року
Міжнародний валютний фонд (МВФ) підтвердив прогноз щодо зростання реального ВВП України до 2,0% за результатами цього року та 4,5% наступного, що відповідає розрахункам, представленим у квітні.

Про це йдеться в оновленій доповіді Фонду «Огляд світової економіки» (WEO), який презентував у вівторок у Вашингтоні головний економіст МВФ П'єр-Олівʼє Горінчас, передає власний кореспондент Укрінформу.

Так, у розділі щодо прогнозів для європейських економік доповіді WEO зазначається, що зростання реального ВВП України сягне 2,0% у 2025 році та 4,5% в 2026 році. Це повторює показники, представлені у квітневому «Огляді світової економіки» за виключенням того, що в останніх розрахунках Фонд знизив показник ВВП України за минулий рік – з 3,5% до 2,9%.

Крім того, здебільшого зберіглася динаміка індексу споживчих цін в Україні з прогнозом 12,6 цьогоріч та 7,6 наступного року (у попередньому WEO показник на цей рік був таким же, а на 2026 рік становив 7,7).

Водночас прогнозовані показники балансу поточного рахунку в Україні відчутно змінилися – до «мінус» 16,5 цього року та «мінус» 12,6 наступного – порівняно з розрахунками у квітні до «мінус»15,9 та «мінус» 10,6 відповідно.

МВФ також передбачає незначне підвищення рівня безробіття в Україні, яке зросте з 11,5 до 11,6 цього року та залишиться на позначці 10,2 в 2026 році.

МВФ, ВВП України
