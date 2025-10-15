Через позицію Словаччини та Австрії Євросоюз не може затвердити 19 пакет санкцій проти рф

Країни Євросоюзу поки що не можуть затвердити 19-й пакет санкцій проти росії через позицію двох країн – Словаччину та Австрію.
Про це повідомляє Radio Free Europe/Radio Liberty.
За інформацією журналістів, представники обох країн на зустрічі послів виступили за те, щоб питання санкцій вирішувалося безпосередньо на переговорах лідерів блоку 23 жовтня.
Відомо, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо хоче обговорити на саміті вплив санкцій проти росії на ціни енергоносіїв у Європі. Крім того, він хоче поступок щодо можливої заборони на продаж бензинових та дизельних авто в ЄС.
Австрія, у свою чергу, вимагає зняти санкції з двох російських олігархів – Олега Дерипаски та Дмитра Бєлоглазова. Інші країни ЄС незадоволені позицією Відня, оскільки бачать у ній лобіювання власних економічних інтересів.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023