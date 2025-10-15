Через позицію Словаччини та Австрії Євросоюз не може затвердити 19 пакет санкцій проти рф

Країни Євросоюзу поки що не можуть затвердити 19-й пакет санкцій проти росії через позицію двох країн – Словаччину та Австрію.

Про це повідомляє Radio Free Europe/Radio Liberty.

За інформацією журналістів, представники обох країн на зустрічі послів виступили за те, щоб питання санкцій вирішувалося безпосередньо на переговорах лідерів блоку 23 жовтня.

Відомо, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо хоче обговорити на саміті вплив санкцій проти росії на ціни енергоносіїв у Європі. Крім того, він хоче поступок щодо можливої заборони на продаж бензинових та дизельних авто в ЄС.

Австрія, у свою чергу, вимагає зняти санкції з двох російських олігархів – Олега Дерипаски та Дмитра Бєлоглазова. Інші країни ЄС незадоволені позицією Відня, оскільки бачать у ній лобіювання власних економічних інтересів.