Мінфін США: Трамп розглядає можливість запровадження 500% мит проти Китаю

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість запровадження 500% мит проти Китаю у відповідь на закупівлю компаніями з КНР російської нафти.

Про це заявив глава американського Мінфіну Скотт Бессент на брифінгу 15 жовтня.

За словами політика, ініціативу підтримує більшість сенаторів Сполучених Штатів.

«89 американських сенаторів (зі 100 - ред.) готові наділити президента Трампа повноваженнями щодо запровадження мит проти Китаю в розмірі 500% за імпорт російської нафти», – сказав Бессент.

Він також заявив, що Трамп доручив повідомити європейських союзників про те, що адміністрація США очікує від них подібних кроків.