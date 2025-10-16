Свириденко: Український уряд радий почути позитивну оцінку стану справ з боку керівництва МВФ

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко обговорила із керівництвом Міжнародного валютного фонду продовження співпраці та нову програму для України на 2026-2029 роки.
Як передає Укрінформ, про це Свириденко повідомляє у Телеграмі.
«Провели зустрічі з керівництвом Міжнародного валютного фонду, директоркою-розпорядницею Крісталіною Георгієвою та новопризначеним першим заступником Деном Катцом. Продовжили практичний розвиток домовленостей, які минулого тижня розпочав Президент. Дякую за теплий прийом нашої делегації на щорічному фінансовому тижні МВФ та Світового банку», - зазначила Свириденко.
Сторони говорили про продовження співпраці та нову програму МВФ для України на 2026-2029 роки, яка має підтримати економічну стабільність нашої держави.
«У межах чинної програми Механізму розширеного фінансування Україна успішно пройшла рекордні вісім переглядів і залучила 10,6 млрд доларів США. Вона вже допомогла Україні зберегти макрофінансову стабільність навіть в умовах невизначеності та викликів найбільшої за останні 80 років війни у Європі. Для нас важливо, щоб наступна програма стала безперервним продовженням попередньої», - зазначила Свириденко.
За її словами, український уряд радий почути позитивну оцінку стану справ з боку керівництва МВФ та прогресу в реалізації економічних, фіскальних, монетарних та антикорупційних політик, які є у програмі співпраці.
«Окремо хочу подякувати всій команді МВФ за сміливість приїжджати до Києва, спілкуватися з підприємцями і бачити реальну ситуацію на місці. Ми завжди раді вітати вас в Україні, цінуємо це і вважаємо важливим проявом підтримки та залученості до допомоги Україні. Домовились про наступний візит переговорної місії найближчим часом. Уряд і далі продовжуватиме працювати над впровадження необхідних реформ», - наголосила Свириденко.
