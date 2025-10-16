Гегсет: Європейські інвестиції в оборону України значно зросли і тепер США зроблять свою частину

Європейські інвестиції в оборону України значно зросли і Сполучені Штати готові зробити свою частину. Одночасно європейські партнери повинні брати на себе більше відповідальності за оборону свого континенту, заявив глава Пентагону Піт Гегсет, повідомляє УНН.
«За останні кілька місяців європейські інвестиції в оборону України значно зросли. Тепер, звичайно, Сполучені Штати зроблять свою частину», - зазначив Гегсет.
Одночасно очільник Пентагону додав, що європейські союзники повинні продовжити брати на себе основну відповідальність в обороні континенту.
«Європейці повинні продовжувати брати на себе основну відповідальність за конвенційну оборону континенту. Зараз, як і раніше, ми продовжуватимемо конструктивно нагадувати нашим союзникам про всі наші зобов'язання згідно зі Статтею 3, яка передбачає, що завдяки постійній та ефективній самодопомозі та взаємодопомозі союзники підтримуватимуть та розвиватимуть свою індивідуальну та колективну здатність протистояти збройному нападу», - підкреслив Гегсет.
Також Піт Гегсет заявив, що ключовим шляхом до посилення оборони України є програма PURL.
«Ключовим механізмом для встановлення миру в Україні, як уже згадувалося, є список пріоритетних прохань України до НАТО або ініціатива фінансування PURL. Для тих, хто незнайомий з PURL — це ініціатива, згідно з якою ми постачаємо зброю Україні. По суті, Європа платить, США надають зброю», - пояснив Гегсет.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023