Гегсет: Європейські інвестиції в оборону України значно зросли і тепер США зроблять свою частину

Європейські інвестиції в оборону України значно зросли і Сполучені Штати готові зробити свою частину. Одночасно європейські партнери повинні брати на себе більше відповідальності за оборону свого континенту, заявив глава Пентагону Піт Гегсет, повідомляє УНН.

«За останні кілька місяців європейські інвестиції в оборону України значно зросли. Тепер, звичайно, Сполучені Штати зроблять свою частину», - зазначив Гегсет.

Одночасно очільник Пентагону додав, що європейські союзники повинні продовжити брати на себе основну відповідальність в обороні континенту.

«Європейці повинні продовжувати брати на себе основну відповідальність за конвенційну оборону континенту. Зараз, як і раніше, ми продовжуватимемо конструктивно нагадувати нашим союзникам про всі наші зобов'язання згідно зі Статтею 3, яка передбачає, що завдяки постійній та ефективній самодопомозі та взаємодопомозі союзники підтримуватимуть та розвиватимуть свою індивідуальну та колективну здатність протистояти збройному нападу», - підкреслив Гегсет.

Також Піт Гегсет заявив, що ключовим шляхом до посилення оборони України є програма PURL.

«Ключовим механізмом для встановлення миру в Україні, як уже згадувалося, є список пріоритетних прохань України до НАТО або ініціатива фінансування PURL. Для тих, хто незнайомий з PURL — це ініціатива, згідно з якою ми постачаємо зброю Україні. По суті, Європа платить, США надають зброю», - пояснив Гегсет.