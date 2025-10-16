Войти

МЗС Норвегії: Обсяг допомоги для України у наступному році становитиме близько 8,5 млрд доларів

Загальний обсяг допомоги Норвегії для України у наступному році збережеться на поточному рівні і становитиме щонайменше 85 млрд крон (близько 8,5 млрд доларів). Про це повідомив норвезький уряд в середу, 15 жовтня.

Уточнюється, що з цих коштів близько 15 млрд крон буде надано у вигляді цивільної допомоги (вона зросте на 2,5 млрд крон – ред.), а 70 млрд крон – у вигляді військової.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде розповів, що цивільна допомога піде на забезпечення електроенергією та опалення домівок, підтримку роботи лікарень і шкіл, а також на допомогу населенню поблизу лінії фронту.

Додаткові кошти спрямують на посилення енергетичної безпеки, реконструкцію, бюджетну підтримку влади та подвоєння асигнувань до Інвестиційного фонду Norfund для бізнесу в Україні. Також збільшать гуманітарну підтримку.

Водночас більша частина фінансування припадатиме на військову підтримку.

"Уряд продовжить роботу в рамках спільної ініціативи країн Північної Європи, Балтії та Польщі з надання обладнання та підготовки українських військовослужбовців. Ми також посилимо зусилля в Коаліції з морської військової підтримки України, закуповуватимемо обладнання в української оборонної промисловості та зміцнюватимемо пріоритетні можливості, такі як артилерія, БПЛА, автономні системи та протиповітряна оборона", – сказав міністр оборони Норвегії Торе Сандвік.

Якщо норвезький парламент Стортинг схвалить проєкт бюджету, то загальний обсяг підтримки України з боку Норвегії на 2023-2030 роки становитиме 275 млрд норвезьких крон (трохи більше 27 млрд доларів – ред.).

