НКРЕКП оштрафувала ДП "Гарантований покупець" на 420 тисяч гривень за підсумками перевірки

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оштрафувала ДП "Гарантований покупець" на 420 тисяч гривень за підсумками перевірки 2024 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення ExPro.

Як зазначається, основною причиною застосування санкцій стали численні порушення ліцензійних умов, зокрема, несвоєчасні розрахунки на ринку електроенергії.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні 14 жовтня. Голова Комісії Юрій Власенко утримався від голосування за відповідне рішення.

Загальна сума штрафу в 420 тис. грн складається з трьох ключових порушень, виявлених за період з 1 січня по 31 грудня 2024 року:

  1. Несплата виробникам за «зеленим» тарифом: Найбільша частина стягнення (172 363 грн) накладена за порушення умов щодо здійснення оплати за фактичний обсяг купленої електроенергії у виробників з альтернативних джерел.
  2. Несвоєчасна оплата послуги за механізмом ринкової премії: За порушення зобов’язання здійснювати своєчасну та повну оплату затвердженої НКРЕКП послуги за цим механізмом нараховано штраф у розмірі 150 144 гривні.
  3. Невиконання умов договорів про врегулювання небалансів: Штраф у 97 529 гривень застосовано через несвоєчасне або неповне виконання умов договорів, обов'язкових для діяльності на ринку, зокрема, неповних розрахунків із НЕК "Укренерго".

НКРЕКП також зобов'язала державне підприємство усунути всі виявлені порушення до 31 грудня 2025 року, включаючи забезпечення повних розрахунків із:

"Зеленими" виробниками за електричну енергію, придбану в різних періодах протягом 2022–2024 років.

Продавцями за механізмом ринкової премії.

НЕК "Укренерго" за придбану електроенергію для врегулювання небалансів.

ДП "Гарантований покупець" – це державне підприємство, створене у 2019 році, яке виконує три ключові функції на ринку електроенергії України:

  • закупівлю електроенергії у виробників з відновлюваних джерел за "зеленим" тарифом;
  • забезпечення доступності електроенергії для побутових споживачів через механізм ПСО;
  • організацію аукціонів для відновлюваної генерації.
НКРЕКП
