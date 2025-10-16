Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оштрафувала ДП "Гарантований покупець" на 420 тисяч гривень за підсумками перевірки 2024 року.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення ExPro.
Як зазначається, основною причиною застосування санкцій стали численні порушення ліцензійних умов, зокрема, несвоєчасні розрахунки на ринку електроенергії.
Відповідне рішення було прийнято на засіданні 14 жовтня. Голова Комісії Юрій Власенко утримався від голосування за відповідне рішення.
Загальна сума штрафу в 420 тис. грн складається з трьох ключових порушень, виявлених за період з 1 січня по 31 грудня 2024 року:
НКРЕКП також зобов'язала державне підприємство усунути всі виявлені порушення до 31 грудня 2025 року, включаючи забезпечення повних розрахунків із:
"Зеленими" виробниками за електричну енергію, придбану в різних періодах протягом 2022–2024 років.
Продавцями за механізмом ринкової премії.
НЕК "Укренерго" за придбану електроенергію для врегулювання небалансів.
ДП "Гарантований покупець" – це державне підприємство, створене у 2019 році, яке виконує три ключові функції на ринку електроенергії України:
