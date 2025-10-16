ЄС та Україна погодили скасування ввізних мит

14 жовтня ухвалено рішення Комітету асоціації у торговельному складі (КАТС) про зменшення та скасування ввізного мита відповідно до статті 29(4) Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Документ фактично відкриває новий етап у функціонуванні зони вільної торгівлі з ЄС та стає першим спільним кроком після кількох років односторонніх торговельних преференцій Євросоюзу.

За словами Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тараса Качки, це рішення є чітким сигналом підтримки українського бізнесу:

«Українська економіка є важливою частиною Єдиного європейського ринку. Сьогоднішнє рішення – цьому підтвердження, а також сигнал підтримки наших виробників, які працюють, експортують і тримають економіку країни під час війни. Українські експортери зможуть скористатися новим торговельним режимом ще цього року. Цінуємо такі відносини з партнерами й працюємо над тим, щоб торгівля між Україною та ЄС ставала дедалі глибшою і взаємовигіднішою».

Новий торговельний режим передбачає скасування або зменшення ввізних мит та збільшення квот на українські товари. Усі зміни будуть закріплені у новому Додатку I-E, який стане частиною Угоди про асоціацію.

До кінця 2025 року встановлюються тарифні квоти в обсязі семи дванадцятих від оновлених річних квот, за виключенням об’єму, проекспортованого після 6 червня 2025 року.

Рішення набуде чинності через 15 днів після ухвалення — 29 жовтня 2025 року.

Документ передбачає повторну оцінку у 2028 році. ЄС та Україна проаналізують ефективність лібералізації, розвиток торговельних відносин і прогрес адаптації українського законодавства до стандартів ЄС. Це може відкрити шлях до ще більшого скасування торговельних бар’єрів у майбутньому.

Рішення є двостороннім і діє безстроково. Це означає, що Україна переходить від режиму тимчасових торговельних преференцій до сталого, договірного формату співпраці з Європейським Союзом.

Новий етап співпраці з ЄС створює додаткові можливості для українських експортерів, спрощує доступ до європейського ринку та поглиблює інтеграцію України в економічний простір Євросоюзу.