Єврокомісар: Закон про репараційні позики для України має бути ухвалений до кінця цього року

Європейський комісар з питань оборони та космосу Андріус Кубілюс заявляє, що Дорожня карта оборони до 2030 року містить положення, що закон про репараційні позики для України з основною російських іммобілізованих активів має бути ухвалений до кінця цього року.

Про це Кубілюс заявив у четвер в Брюсселі на пресконференції, розповідаючи про запропоновану Європейською комісією Дорожню карту оборони-2030.

"Дорожня карта має дуже важливу обіцянку – закон про репарації має бути реалізований до кінця 2025 року. І Україна готова допомогти нам своїми знаннями та перевіреним бойовими діями досвідом", - сказав він.

Європейський комісар також повідомив про запропоновані Дорожньою картою плани разом з Україною реалізувати флагманські ініціативи з оборони від безпілотників та Східного спостереження. "Це проекти, які можна розпочати негайно, щоб навчитися створювати успіх. Їх можна реалізувати разом з Україною" - переконаний Кубілюс.