Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Єврокомісар: Закон про репараційні позики для України має бути ухвалений до кінця цього року

93

Європейський комісар з питань оборони та космосу Андріус Кубілюс заявляє, що Дорожня карта оборони до 2030 року містить положення, що закон про репараційні позики для України з основною російських іммобілізованих активів має бути ухвалений до кінця цього року.

Про це Кубілюс заявив у четвер в Брюсселі на пресконференції, розповідаючи про запропоновану Європейською комісією Дорожню карту оборони-2030.

"Дорожня карта має дуже важливу обіцянку – закон про репарації має бути реалізований до кінця 2025 року. І Україна готова допомогти нам своїми знаннями та перевіреним бойовими діями досвідом", - сказав він.

Європейський комісар також повідомив про запропоновані Дорожньою картою плани разом з Україною реалізувати флагманські ініціативи з оборони від безпілотників та Східного спостереження. "Це проекти, які можна розпочати негайно, щоб навчитися створювати успіх. Їх можна реалізувати разом з Україною" - переконаний Кубілюс.

Кубілюс
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 17 октября 2025
Четверг, 16 октября 2025
Среда, 15 октября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023