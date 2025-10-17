ДМСУ доповнила перелік товарів, які можуть бути об’єктом застосування антидемпінгових заходів

Державна митна служба України (ДМСУ) оголосила про доповнення переліку товарів, які можуть бути об’єктом застосування антидемпінгових заходів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ДМСУ.

Митна служба повідомляє, що у разі встановлення фактів підробки документів або подання неправдивих даних щодо країни-виробника, декларант, його представник або перевізник тепер зобов'язані надати розширений пакет документації.

Що вимагатиме митниця:

Паперові або електронні документи, що підтверджують якість товару.

Документацію, що засвідчує весь маршрут постачання товару від виробника до підприємства.

Потреба в посиленні контролю виникла через вже встановлені митними органами факти підробки документів з недостовірними відомостями щодо країни походження окремих товарів.

Ці порушення стосуються товарів, на які діють антидемпінгові заходи згідно із Законом України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту".

Зокрема, митниця вже зафіксувала порушення стосовно болтів (гвинтів) з квадратним підголовком або вусом, діаметром від 6 мм до 20 мм (код 7318 15 95 90), які мають походження з Республіки Індія.

Відповідно до статті 43 Митного кодексу України, такі товари стануть об'єктом підвищеної уваги з боку контролюючих органів.

Застосування вимог законодавства про подання документів на окремі товари, які підпадають під антидемпінгові заходи, розпочинається через 45 днів з дня опублікування відповідного повідомлення на офіційному вебпорталі Держмитслужби.