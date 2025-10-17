Войти

Генпрокурор: Після аудиту закрили 8000 кримінальних проваджень проти бізнесу

Офіс генпрокурора закрив 8000 кримінальних проваджень проти бізнесу після аудиту, повідомив генпрокурор Руслан Кравченко на Київському міжнародному економічному форумі у четвер.

"Після проведеного аудиту ми встановили майже 23 000 кримінальних проваджень. За менше ніж три місяці ми закрили 8000 з них", – сказав він.

Кравченко пояснив, що справи закривали за трьома критеріями: провадження, які роками відкриті без руху; відсутність судової перспективи чи складу злочину; негативні результати економічних експертиз.

Кравченко наголосив, що у травні-червні Офіс генпрокурора звітував лише про 6000 справ проти бізнесу, але аудит виявив їх майже вчетверо більше.

