В.о. голови ДПС: Цього року українці найчастіше декларують іноземні доходи та отримане у спадок майно

У 2025 році українці найчастіше декларують іноземні доходи та отримане у спадок майно. З початку року громадяни подали декларації про іноземні доходи на суму 36 млрд грн, а доходи від успадкування чи дарування майна склали 15,9 млрд грн.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення в.о. голови ДПС Лесі Карнаух.
Крім цього, великі суми задекларовано від продажу рухомого та нерухомого майна (7,5 млрд грн), інвестиційних доходів (6,1 млрд грн), інших оподатковуваних доходів (4,8 млрд грн) та доходів від здавання майна в оренду (3,7 млрд грн).
За перші дев’ять місяців 2025 року українці подали понад 226 тис. декларацій про майновий стан і доходи. Рекордну суму податку на доходи фізичних осіб та військового збору – понад 2 млрд грн – визначено до сплати мешканцем Києва.
"Щорічне збільшення кількості українців свідчить про зростання культури прозорого декларування. Бо йдеться насамперед не просто про чергову обовʼязкову процедуру, а про відповідальність та довіру", - додала Карнаух.
