ЦПД: Санкції та «воєнна економіка» продовжують руйнувати російський бізнес

138

російський бізнес через потребу наповнення військового бюджету не має ресурсів для розвитку, у перспективі можливе згортання цілих галузей.

Як передає Укрінформ, про це Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України повідомляє у Фейсбуці.

«Санкції та «воєнна економіка» продовжують руйнувати російський бізнес. У 2026 році підприємці готуються до чергового удару – підвищення податків, яке кремль пояснює потребою наповнити військовий бюджет», - зазначили в ЦПД.

Згідно з даними центробанку рф, більшість компаній планують підняти ціни, щоб вижити в нових умовах. Очікується, що вже протягом ближчих місяців вартість товарів і послуг збільшиться на 4–9%, максимально – у роздрібній торгівлі.

Раніше в центрі повідомляли, що у вересні ділова активність російського бізнесу різко впала. Війна стала головним «податком» для росії, забираючи ресурси, елементарну стабільність і майбутнє.

«Поки держава вливає трильйони «оборонку», російський бізнес опинився в глухому куті без можливостей для розвитку. Підприємці змушені піднімати ціни, скорочувати виробництво і звільняти працівників, а інвестиції «тікають» з країни», - пояснили у ЦПД.

Як зауважили в центрі, у сучасній російській економіці бізнес не створює майбутнє – він намагається вижити, фінансуючи агресію кремля.

«У таких умовах говорити про «зростання» чи «інновації» вже не доводиться: попереду – плата за війну: стагнація, дефіцит й поступове згортання цілих галузей», - зазначили у ЦПД.

ЦПД
