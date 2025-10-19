ФГВФО: Для управління банком Укрпошта й сама має бути сильною і спроможною організацією

"Укрпошта" може мати банк, проте для цього вона має бути прибутковою та фінансово спроможною організацією.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявила директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Ольга Білай.

"Певно, що може, якщо буде мати працюючу бізнес-модель. Важлива репутація інвестора і чи цей бізнес є прибутковим. Для управління банком "Укрпошта" й сама має бути сильною і спроможною організацією", - сказала вона.

Директор-розпорядник додала, що НБУ має визначати життєздатність бізнес-моделі, якщо таку запропонує "Укрпошта".

Роль ФГВФО виникає тільки, коли НБУ визнає банк (в тому числі, той, який хоче отримати "Укрпошта") неплатоспроможним. Фонд може передати активи такого банку інвестору або продати його майно.

Нагадаймо, "Укрпочта" неодноразово заявляла про намір розпочати банківську діяльність.