МВФ: Прогноз зростання економіки України погіршився

Міжнародний валютний фонд готує нову програму для України через припущення, що війна триватиме довше, ніж очікувалося, – до кінця 2026 року.

Про це сказав директор Європейського департаменту МВФ Альфред Каммер.

Альфред Каммер наголосив, що прогноз зростання України погіршився, зокрема, через атаки рф на енергетичну інфраструктуру, які спрямовані також проти цивільного населення.

«Ми також враховуємо, що український уряд чітко вказав: війна триватиме довше, вона триватиме протягом 2026 року, і це відображено в наших прогнозах», – зауважив представник МВФ.

Через це, за його словами, Україна звернулася до МВФ із запитом на нову програму підтримки.

«Українська влада нещодавно запросила нову програму з МВФ. Ми почали обговорення як щодо макроекономічної рамки, так і щодо заходів структурних перетворень, які могли б бути підтримані в межах такої програми», – пояснив представник МВФ.

Він уточнив, що переговори тільки почалися і це потребуватиме певного часу, крім того, необхідно забезпечити зовнішнє фінансування від донорів.

Альфред Каммер зауважив, що серед варіантів, які розглядаються, є ідея використання заморожених російських активів.

«Ми рекомендуємо країнам, які розглядають таку можливість, забезпечити надійне юридичне підґрунтя перед тим, як ухвалювати це рішення, і враховувати можливі наслідки для міжнародної валютної системи», – резюмував він.

За підрахунками МВФ, тільки у США обсяг заморожених активів рф становить близько $5 млрд.

У Європі ж цей показник сягає €210 млрд. Однак залишається важливим продовження реформ, особливо – у сферах боротьби з корупцією, управлінням та інституційним розвитком.