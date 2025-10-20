ЄС може розширити повноваження щодо огляду суден так званого "тіньового флоту" росії

Європейська служба зовнішніх справ запропонувала розширити повноваження держав ЄС щодо огляду суден так званого "тіньового флоту" росії, які використовуються для транспортування нафти в обхід стелі цін.
Як пише "Європейська правда", про це йдеться у документі дипломатичного відомства ЄС, із яким ознайомилось видання Politico.
У цитованому документі Європейська служба зовнішніх справ пропонує надати державам-членам ЄС "додатковий інструмент для підвищення ефективності заходів з забезпечення дотримання законодавства, включно зі створенням підстав для огляду суден "тіньового флоту".
Документ пропонує укласти "потенційні двосторонні угоди між державами прапора (тобто державами, під прапором яких ходять судна. – Ред.) та ЄС про попередньо санкціоновані огляди".
Ця пропозиція, як ідеться у документі, має бути сформульована у вигляді декларації до кінця листопада 2025 року і відтак ухвалена на засіданні міністрів закордонних справ ЄС, пише Politico.
Після цього глава дипломатії ЄС Кая Каллас "звернеться до Ради (ЄС. – Ред.) із проханням про дозвіл розпочати переговори про укладення двосторонніх угод з визначеними державами прапора".
Питання суден "тіньового флоту" має значні наслідки для Євросоюзу, оскільки вони не тільки сприяють посиленню військової економіки росії, але й становлять загрозу для навколишнього середовища та безпеки судноплавства.
