Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

ЄС може розширити повноваження щодо огляду суден так званого "тіньового флоту" росії

109

Європейська служба зовнішніх справ запропонувала розширити повноваження держав ЄС щодо огляду суден так званого "тіньового флоту" росії, які використовуються для транспортування нафти в обхід стелі цін.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у документі дипломатичного відомства ЄС, із яким ознайомилось видання Politico.

У цитованому документі Європейська служба зовнішніх справ пропонує надати державам-членам ЄС "додатковий інструмент для підвищення ефективності заходів з забезпечення дотримання законодавства, включно зі створенням підстав для огляду суден "тіньового флоту".

Документ пропонує укласти "потенційні двосторонні угоди між державами прапора (тобто державами, під прапором яких ходять судна. – Ред.) та ЄС про попередньо санкціоновані огляди".

Ця пропозиція, як ідеться у документі, має бути сформульована у вигляді декларації до кінця листопада 2025 року і відтак ухвалена на засіданні міністрів закордонних справ ЄС, пише Politico.

Після цього глава дипломатії ЄС Кая Каллас "звернеться до Ради (ЄС. – Ред.) із проханням про дозвіл розпочати переговори про укладення двосторонніх угод з визначеними державами прапора".

Питання суден "тіньового флоту" має значні наслідки для Євросоюзу, оскільки вони не тільки сприяють посиленню військової економіки росії, але й становлять загрозу для навколишнього середовища та безпеки судноплавства.

тіньовий флот
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 20 октября 2025
Воскресенье, 19 октября 2025
Суббота, 18 октября 2025
Пятница, 17 октября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023