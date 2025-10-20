Колишній міністр охорони здоров’я Литви у складі українських мобільних хірургічних груп надавав допомогу пораненим на фронті

Колишній міністр охорони здоров’я Литви Аурімас Печкаускас провів понад два тижні в зоні бойових дій в Україні, де долучився до надання медичної допомоги пораненим.
Про це пише LRT.
За словами Печкаускаса, це вже третя його поїздка до України. Під час першого візиту, ще перебуваючи на посаді міністра, він відвідав українські цивільні медичні заклади. Пізніше, під час другої поїздки, разом з колегами працював у Дніпровській лікарні імені Мечникова, співпрацював з організацією TacMed Ukraine та побував у військових медичних установах.
Нинішній візит Печкаускаса відбувся у статусі волонтера литовської громадської ініціативи Blue / Yellow. Він працював у Донецькій області у складі мобільних хірургічних груп — не лише навчався, а й безпосередньо надавав допомогу пораненим.
Окрім практичної роботи, ексміністр привіз із собою медичне обладнання, яке було закуплене для України за підтримки литовських організацій.
Пояснюючи мотиви свого приїзду, Печкаускас зазначив: "Я — анестезіолог-реаніматолог, тож приїхав і через професійний інтерес, і через почуття відповідальності. Поки Україна тримає оборону, ми маємо час готуватися. Це наш обов’язок — вчитися з їхнього досвіду, щоб у разі потреби знати, як діяти. Не час ховатися від загроз. І точно не час буде навчатися, коли вони стануть реальністю".
