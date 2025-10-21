Войти

Гетманцев: Середня пенсія українців за три місяці зросла на 26,6 грн

Середня пенсія українців за три місяці зросла на 26,6 грн і тепер становить 6 436,8 грн. Проте цей приріст не покриває темпів інфляції, яка за дев’ять місяців 2025 року сягнула 13,9%. Голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев наголошує, що ситуацію потрібно змінювати докорінно через несправедливу формулу нарахування, передає «Главком».

За даними Гетманцева, у річному вираженні середня пенсія зросла майже на 10%. Водночас інфляція по країні за вересень 2025 року у порівнянні з вереснем 2024 року склала 11,9%.

«Очевидно, що зростання середньої пенсії українців не покриває інфляцію. Але насправді ситуація ще складніша – 56% пенсіонерів взагалі отримують менш як 5 тис. грн. Це набагато нижче фактичного прожиткового мінімуму для непрацездатних українців (за деякими оцінками – 7091 грн у цінах червня 2025 року)», - зазначив нардеп.

Гетманцев запевняє, що для вирішення проблеми потрібно терміново змінювати формулу нарахування пенсій. «Зокрема змінювати підхід, коли зараз у формулі обрахунку пенсії береться середня пенсія за останні три роки, а не за останній рік. Це штучно занижує пенсію», – вважає Гетманцев.

