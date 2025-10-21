Каллас: Євросоюз прагне збільшити підтримку енергетичної безпеки України

Євросоюз прагне збільшити підтримку енергетичної безпеки України і звертатиметься до третіх країн із проханням надсилати засоби для ремонту пошкодженого російськими загарбниками обладнання та збільшити постачання газу.

Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас на пресконференції після завершення засідання Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Як ми чули від міністра Сибіги, терористичні атаки росії на енергомережу посилюються. росія прагне завдати якомога більше шкоди цивільному населенню. Тому сьогодні ми запросили Єврокомісію запропонувати додаткові заходи для кращої підтримки енергетичної безпеки України», – сказала Каллас.

Вона додала, що країни-члени ЄС також погодилися «звернутися до третіх країн для забезпечення ремонтного обладнання та збільшення постачання газу до України».

Топдипломатка закликала країни-члени ЄС прислухатися до заклику президента США Дональда Трампа припинити купувати російську нафту та газ.

Каллас повторила очікування, що цього тижня ЄС ухвалить 19-й пакет санкцій проти росії.

«Кожне євро, яке ми не даємо росії отримати, – це євро, яке вона не зможе використати для війни», – наголосила Каллас.

Коментуючи проблему російського тіньового флоту, Каллас вчергове підкреслила, що він фінансує російську війну та виступає стартовим майданчиком для гібридних атак.

«Сьогодні міністри обговорили більш рішучу відповідь, включаючи розширення повноважень щодо висадки на судна тіньового флоту», – сказала Каллас.

Вона додала, що було призначено спеціального координатора-посланника для «збору передового досвіду різних держав-членів ЄС».

Міністри закордонних справ погодилися, що після 19-го пакета вони працюватимуть над наступним, отже «він не буде останнім».

Також Каллас вважає, що так звана репараційна позика для України може надіслати потужний сигнал путіну, що росія не зможе протриматися довше, ніж ЄС.