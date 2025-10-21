МЗС Польщі: Завдяки "репараційному кредиту" Україна зможе отримати по 45 млрд євро щороку

Заступник міністра закордонних справ Польщі Ігнацій Нємчицький заявив, що завдяки "репараційному кредиту" Україна зможе отримати по 45 млрд євро щороку протягом наступник трьох років – з 2026-го до 2028-го, пише RFM.pl.

"Знайдено рішення, яке, схоже, з одного боку задовольняє потреби деяких країн єврозони, щоб не допустити порушення встановлених правил. З іншого боку, ми зможемо забезпечити фінансування для України", – сказав Нємчицький.

Гроші візьмуть із заморожених рахунків центробанку росії у депозитарії Euroclear. Пропозиція передбачає, що формально активи залишаться недоторканими – вони не конфіскуються, використовується лише готівка, отримана в результаті заморожування.

Україна повинна буде повернути кредит після війни та отримання репарацій від росії.

Кредит буде покритий гарантіями держав-членів, що має захистити Євросоюз від фінансових ризиків у разі розморожування російських активів без виплати росією репарацій Україні. Єврокомісія пропонує створити спільний гарантійний механізм, який би розподілив будь-який потенційний ризик серед усіх країн ЄС.

Нємчицький додав, що переговори з Бельгією, де розташована штаб-квартира Euroclear, ще тривають, однак висловив упевненість, що вдасться досягти компромісу, який задовольнить усі держави-члени.