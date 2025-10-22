Гейк: Підготовка до зустрічі Трампа та путіна у Будапешті тимчасово призупинена

Підготовка до можливої зустрічі президента США Дональда Трампа та глави рф володимира путіна у Будапешті тимчасово призупинена.

Про це повідомив старший кореспондент Білого дому Гарретт Гейк, посилаючись на джерела серед високопоставлених чиновників США, пише УНН.

За даними Гарретта Гейка, планування саміту Трампа і путіна наразі зупинено. Хоча попередні консультації між міністром закордонних справ США Марко Рубіо та главою МЗС рф сергієм лавровим виявилися "продуктивними", президент США дійшов висновку, що обидві сторони поки недостатньо готові до повноцінних переговорів.

"Президент США вважає, що обидві сторони недостатньо готові до переговорів, щоб виправдати подальші дії зараз", – повідомив журналіст.