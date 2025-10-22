Гейк: Підготовка до зустрічі Трампа та путіна у Будапешті тимчасово призупинена

Підготовка до можливої зустрічі президента США Дональда Трампа та глави рф володимира путіна у Будапешті тимчасово призупинена.
Про це повідомив старший кореспондент Білого дому Гарретт Гейк, посилаючись на джерела серед високопоставлених чиновників США, пише УНН.
За даними Гарретта Гейка, планування саміту Трампа і путіна наразі зупинено. Хоча попередні консультації між міністром закордонних справ США Марко Рубіо та главою МЗС рф сергієм лавровим виявилися "продуктивними", президент США дійшов висновку, що обидві сторони поки недостатньо готові до повноцінних переговорів.
"Президент США вважає, що обидві сторони недостатньо готові до переговорів, щоб виправдати подальші дії зараз", – повідомив журналіст.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023