Експерти: В Україні до кінця осені ціни на молочну продукцію можуть зрости ще щонайменше на 5%

116

В Україні восени зросли ціни на молочні продукти: середнє подорожчання становить близько 5%, а сире молоко подорожчало на 9%. Експерти прогнозують, що до кінця осені вартість молочної продукції може зрости ще як мінімум на 5%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Інфагро.

Виробники відзначають збільшення попиту на молоко та молочні продукти, пов’язане з початком навчального року та першим холодом. «З початком навчального року та прохолодних днів українці традиційно починають більше споживати молоко та молочні продукти. Цей рік не став винятком», – зазначає Інфагро.

Разом із попитом зросли й ціни. У жовтні більшість виробників підвищили вартість своєї продукції в середньому на 5%. Востаннє ціни переглядали ще пів року тому, тож виробники пояснюють подорожчання зростанням витрат, зокрема через загальну інфляцію в країні – у серпні вона склала 13,2%.

Таким чином, українські споживачі відчувають додатковий фінансовий тиск, а виробники готуються до подальшого подорожчання продукції. До того ж, подорожчало і сире молоко – на 9% з середини літа. У переробній галузі прогнозують, що до кінця осені ціни на молочну продукцію можуть зрости ще щонайменше на 5%.

молочні продукти
Капитал
