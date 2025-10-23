Reuters: До 19-го пакету європейських санкцій увійдуть чотири китайські компанії

Європейський Союз готується ухвалити 19-й пакет санкцій проти росії, до якого увійдуть чотири китайські компанії, що допомагають обходити обмеження.
Про це повідомили дипломатичні джерела ЄС у середу, інформує Reuters.
До списку занесено два китайські нафтопереробні заводи, одну торговельну фірму і ще одну структуру, яка брала участь у схемах обходу санкцій.
Це не перші китайські компанії, що потрапляють під санкції ЄС, втім, вони є економічно найбільш значущими.
Раніше до санкційного списку потрапляли китайські компанії, які займалися виготовленням дронів та постачанням товарів подвійного призначення до росії. У липні ЄС наклав санкції на два китайські банки, на що Китай відповів у серпні забороною на діяльність двох литовських банків.
Остаточний текст пакету санкцій затвердили країни ЄС, але він ще не ухвалений через застереження з боку Словаччини. Очікується, що пакет буде ухвалено до кінця цього тижня. Серед інших заходів – заборона на імпорт російського скрапленого природного газу з січня 2027 року, а також нові заходи щодо тіньового флоту танкерів, військово-промислового комплексу Росії та її дипломатів.
Велика Британія, не будучи членом ЄС, минулого тижня запровадили санкції проти найбільших Роснефті та ЛУКОЙЛа, китайської нафтопереробної компанії та кількох китайських портів.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023