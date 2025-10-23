Reuters: До 19-го пакету європейських санкцій увійдуть чотири китайські компанії

Європейський Союз готується ухвалити 19-й пакет санкцій проти росії, до якого увійдуть чотири китайські компанії, що допомагають обходити обмеження.

Про це повідомили дипломатичні джерела ЄС у середу, інформує Reuters.

До списку занесено два китайські нафтопереробні заводи, одну торговельну фірму і ще одну структуру, яка брала участь у схемах обходу санкцій.

Це не перші китайські компанії, що потрапляють під санкції ЄС, втім, вони є економічно найбільш значущими.

Раніше до санкційного списку потрапляли китайські компанії, які займалися виготовленням дронів та постачанням товарів подвійного призначення до росії. У липні ЄС наклав санкції на два китайські банки, на що Китай відповів у серпні забороною на діяльність двох литовських банків.

Остаточний текст пакету санкцій затвердили країни ЄС, але він ще не ухвалений через застереження з боку Словаччини. Очікується, що пакет буде ухвалено до кінця цього тижня. Серед інших заходів – заборона на імпорт російського скрапленого природного газу з січня 2027 року, а також нові заходи щодо тіньового флоту танкерів, військово-промислового комплексу Росії та її дипломатів.

Велика Британія, не будучи членом ЄС, минулого тижня запровадили санкції проти найбільших Роснефті та ЛУКОЙЛа, китайської нафтопереробної компанії та кількох китайських портів.