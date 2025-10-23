Войти

Євродепутатка: Противники інтеграції українського сільського господарства не можуть довести, що воно чимось загрожує ЄС

Євродепутатка від Швеції Карін Карлсбро (Renew Europe) заявила, що аграрне лобі в Європейському Союзі чинить безпрецедентний тиск, намагаючись обмежити інтеграцію українських агроекспортерів до єдиного ринку.

"За всі мої роки в Європейському парламенті я ніколи не стикалася з таким агресивним лобізмом, як навколо сільськогосподарських питань", – сказала Карлсбро в інтерв'ю LIGA.net.

Вона наголосила, що попри активність аграрного лобі, більшість у Європарламенті та державах-членах ЄС підтримує подальшу торговельну інтеграцію України. За словами Карлсбро, торгівля стала для України "економічним порятунком" після 2022 року, а кожен євро, зароблений від експорту, допомагає фінансувати оборону країни.

"Ми постійно закликаємо аграрне лобі в Брюсселі надати факти й цифри, які б свідчили, що українське сільське господарство становить загрозу. Але таких даних немає", – додала вона.

"Торгівля з Україною не принесла серйозних викликів для ринку ЄС. Навпаки, українські продукти були важливими для заповнення прогалин, наприклад, щодо цукру. Загалом, торгівля була вигідною для ЄС, з профіцитом у 18 млрд євро", – сказала євродепутатка.

