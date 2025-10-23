У Міненерго назвали регіони України з найскладнішою ситуацією з енергопостачанням

Станом на вечір середи, 22 жовтня, найскладнішою ситуація з енергопостачанням зафіксована у Чернігівській, Сумській, Харківській та Одеській областях.
Про це перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов заявив в ефірі телемарафону.
Згідно з його словами, під час сьогоднішньої атаки цілями російських окупантів стали об’єкти як генерації, так і розподілу та передачі електроенергії у кількох областях. Саме тому у середу вранці значна частина жителів України залишилися без світла.
Як зазначається, наразі енергетиками ведуться відновлювальні роботи.
«На Чернігівщині ворог знову атакував кілька енергооб'єктів, тому залишаються знеструмленими близько 140 тисяч споживачів. Роботи ускладнюються через безперервні атаки російських дронів», – заявив Некрасов.
