Нардеп: Мета росії розбалансувати енергосистему між лівобережною і правобережною частинами України

123

Країна-агресор росія, ймовірно, вдалася до нової тактики ударів по енергетичній інфраструктурі України. Її метою може бути спроба розбалансувати енергосистему між лівобережною і правобережною частинами країни, що загрожує тривалим блекаутом.

Як пишуть Українські новини, про це голова підкомітету з енергозбереження та енергоефективності Комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк сказав у коментарі "Телеграфу".

За його словами, в сьогоднішніх умовах лівобережна частина України є дефіцитною в питанні енергогенерації. Росіянам це добре відомо, тому вони намагаються знищити теплоелектростанції та гідроелектростанції на лівобережжі.

Виведення з ладу вищезазначених об’єктів призведе до дефіциту електроенергії в регіонах на лівобережній частині України. При цьому на правобережжі, де працюють атомні електростанції, виникне надлишок електроенергії. Через пошкодження її не вдасться передати в регіони, розташовані на схід від Дніпра.

Нагорняк додав, що не бачить ризиків затоплень через удари по гідроелектростанціях.

"Греблі досить міцні та витримують удар вже четвертий рік поспіль. Тому я тут ризиків не бачу", — сказав депутат.

Для руйнування таких об’єктів над ними спочатку потрібно встановити контроль, підвезти велику кількість вибухівки та влаштувати вибух.

Нагорняк
