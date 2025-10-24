Войти

Зеленський: Китай не зацікавлений в перемозі України та поразці росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай допомагає державі-агресору росії, оскільки, на його думку, КНР не зацікавлена в перемозі України та поразці росії – не зацікавлена у "слабкій росії".

Про це він сказав під час спілкування з журналістами в Брюсселі.

"Китай – це справді дуже важке питання. У нас немає постійного діалогу із Сі Цзіньпінем. У нас були певні телефонні розмови, і він мені сказав, що він не продаватиме зброю (Росії – ред.)", – повідомив президент на запитання щодо інформації про надання Китаєм супутникових даних Росії.

Зеленський також зазначив, що не знає нічого щодо пакетів озброєнь Китаю для Росії.

"Справді, я нічого не знаю про пакети озброєнь, але я знаю одне – Китай допомагає Росії, не допомагає Україні та не зацікавлений у нашій перемозі і поразці Росії, на мою думку", – додав він.

Президент підкреслив, що Європа має бути сильною, проте Китай не зацікавлений у єдності між Сполученими Штатами та Європою.

"І вони не зацікавлені у слабкій, слабкій росії. Ось чому, я думаю, що вони допомагають росії",– резюмував Зеленський.

