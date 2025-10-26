Войти

Молдова ухвалила застосування 50% зниження тарифів на транспортування газу до України

Національне агентство з регулювання енергетики Молдови (ANRE) провело 24 жовтня відкрите засідання Ради директорів, під час якого ухвалила застосування 50% зниження тарифів на транспортування газу до України.

"Під час засідання Рада схвалила зміни до Рішення № 272/2025 щодо оптимізації продукту потужності "Маршрут 1" на Трансбалканському трубопроводі, після спільної ініціативи, поданої операторами систем транспортування природного газу з Греції, Болгарії, Румунії, Республіки Молдова та України. Ініціатива спрямована на зміцнення регіональної енергетичної безпеки та забезпечення постачання природного газу до України", - сказано у комюніке на офіційному веб сайті ANRE.

"Схвалені зміни передбачають продовження терміну застосування продукту "Маршрут 1" на 6 місяців (листопад 2025 – квітень 2026), застосування 50% зниження тарифів на транспортування для SRL "Vestmoldtransgaz" у точках з’єднання Каушень та Гребеники, а також поширення застосування продукту потужності на всі відповідні точки з’єднання вздовж маршруту. Застосування 50% зниження тарифів на транспортування також передбачено румунським оператором транспортної системи SA "Transgaz"", - пояснили в ANRE.

"Цим рішенням Республіка Молдова зміцнює свою роль регіонального транзитного коридору, сприяючи транспортуванню природного газу з Греції до України та сприяючи диверсифікації маршрутів та джерел постачання. У довгостроковій перспективі очікується, що обсяги транспортування зростуть, і, як наслідок, пов'язані з цим тарифи знизяться для користувачів транспортної системи, що експлуатується SRL Vestmoldtransgaz", - підкреслено в повідомленні.

Молдова, транзит газу
