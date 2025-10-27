BILD: Китай змушує компанії з Німеччини розкривати комерційні таємниці в обмін на доступ до сировини

Китай змушує компанії з Німеччини розкривати комерційні таємниці в обмін на доступ до сировини. Така політика призвела до того, що деякі німецькі компанії призупинили виробництво, пише УНН з посиланням на BILD.

Китай зобов'язує німецькі компанії передавати докладні дані про свою діяльність, щоб отримати дозвіл на імпорт рідкісноземельних металів - матеріалів, необхідних для виробництва електромобілів, турбін та озброєння. Пекін, зокрема, вимагає від підприємств виробничих планів, інформації про клієнтів, фотографій та трирічних прогнозів. Це фактично дає китайській владі повну картину слабких місць промисловості Німеччини.

Відмовитися від цих умов компанії не можна, оскільки 95% рідкісноземельних елементів, які використовуються в Німеччині, надходять з Китаю. Це більше, ніж до будь-якої іншої країни ЄС. Без них можуть стати заводи автопрому та машинобудування.

Цього тижня, за інформацією BILD, на межі зупинки опинилися лінії Volkswagen після того, як Пекін тимчасово обмежив експорт деяких комплектуючих. Зі 141 заявки на експорт рідкісноземельних матеріалів у вересні китайська влада схвалила лише 19 - десятки німецьких фірм уже призупинили виробництво.

Тим часом уряд Німеччини визнає, що не має навіть базової інформації про те, що відбувається. Так, міністерство економіки намагалося зібрати дані через опитування компаній, але більшість просто не відповіла.

Відомство заявило Bloomberg, що "використовує всі доступні канали" для вирішення кризи, але конкретного плану зниження залежності від Китаю поки немає.