Зеленський: Якщо Америка буде хотіти закінчити цю війну, то рф повинна буде піти на компроміс

рф повинна піти на компроміс, якщо США та партнери будуть тиснути, і якщо Америка буде хотіти закінчити цю війну так, як вони сьогодні це демонструють, на високому рівні.

Так вважає президент України Володимир Зеленський.

"Ми зі свого боку обговорюємо з Америкою не тільки наші двосторонні відносини Україна-Америка, як то гарантії безпеки, а також обговорюємо нашу реакцію на сигнали рускіх. І тому щодо компромісів з російською стороною, у будь-якому випадку, якщо Америка буде тиснути, якщо партнери будуть тиснути, і якщо Америка буде хотіти закінчити цю війну так, як вони сьогодні це демонструють, на високому рівні, я вважаю, що рускіє повинні піти на компроміс", - сказав Зеленський журналістам у неділю.

Він також зазначив, що після приєднання до американської переговорної команди зятя Трампа Джареда Кушнера та з додаванням економічної складової, було вирішено, що буде обговорюватися не лише рамковий план із 20-ти пунктів, а також відновлення України і гарантії безпеки.

"Також у нас доєдналось кілька груп. Економічний сектор представляє міністр економіки, а також прем'єр-міністр України, вони доєднались до переговорної групи. І щодо безпеки - також доєдналась представники розвідки, і начальник Генштабу Андрій Гнатов", - сказав Зеленський.