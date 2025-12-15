Сухопутні війська: Перші іноземні добровольці ББпС Спалах уже починають пілотувати дрони

Перші іноземні добровольці ББпС Спалах уже починають пілотувати дрони.

Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ.

"Рекрути прибули з різних куточків світу - від Польщі і США до Мадагаскару, Австралії та Бразилії. Усі вони різного віку, з різним досвідом, але обʼєднані однією метою - допомогти Україні в боротьбі. У лавах 28 механізованої бригади вони робитимуть це сучасно - пілотуючи дрони", - мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, у Сухопутних військах Збройних сил України продовжують розвиток системи залучення та використання іноземних добровольців, що вирішили підписати контракт і проходити службу у складі ЗСУ.

Раніше, в.о. начальника відділу координації з питань проходження військової служби іноземцями в ЗСУ Костянтин Мілевський розповів, що у Збройних силах України служать люди із 72 країн.