Адвокат: ПФУ не завжди встигає коректно застосовувати всі оновлення, тому пенсіонери отримують менші виплати

Все більше українців отримують пенсію у заниженому розмірі через помилки Пенсійного фонду (ПФУ). Як домогтися справедливого розрахунку та збільшити виплати, розповів адвокат Андрій Дзісь, пишуть Українські новини з посиланням на профільне видання "На пенсії".
За словами фахівця Мережі права, найпоширеніші причини заниження пенсії — невраховані періоди трудового стажу, відсутність у розрахунку зарплати до 2000 року, неправильне застосування коефіцієнтів індексації, пропущені пільги та помилки через постійні зміни законодавства. "Співробітники ПФУ не завжди встигають коректно застосовувати всі оновлення, тому пенсіонери нерідко отримують менші виплати, ніж передбачено законом", — пояснює юрист.
Пенсіонери можуть перевірити правильність нарахування пенсії трьома способами: через електронний кабінет ПФУ у розділі "Моя пенсія", у відділенні Пенсійного фонду, отримавши офіційний паперовий розрахунок, або звернувшись до адвоката, який аналізує пенсійну справу та визначає реальний розмір виплат. Андрій Дзісь зазначає, що після професійної перевірки пенсія може зрости на 500–1500 гривень щомісяця.
Якщо пенсіонер виявляє помилку, адвокат радить дотримуватися такого алгоритму: зібрати документи (трудова книжка, довідки про заробіток, військовий квиток, дипломи, документи про шкідливі умови праці), подати заяву до ПФУ про перевірку або перерахунок, отримати відповідь протягом 30 днів і, у разі відмови, оскаржити її через вищий орган ПФУ або суд. "Адміністративні суди часто стають на бік пенсіонерів, зобов'язуючи фонд провести новий розрахунок і виплатити заборгованість за попередні роки", — каже він.
Адвокат радить зберігати всі документи щодо стажу та зарплати, перевіряти профіль у ПФУ щороку, просити перерахунок пенсії кожні два роки, якщо працюєте після виходу на пенсію, та консультуватися з юристом, щоб уникнути помилок і знати свої права. Справедливий розмір пенсії — це ваше законне право, і регулярна перевірка розрахунку допоможе отримати гідні виплати.
