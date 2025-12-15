Президент України Володимир Зеленський ще не вирішив, хто очолить Офіс президента замість Андрія Єрмака. За його словами, усі кандидати готові обійняти цю посаду.

Про це він повідомив під час спілкування з медіа.

Зеленський розповів, що провів кілька консультацій з усіма можливими кандидатами на посаду голови Офісу президента.

Він наголосив, що усі кандидати готові очолити ОП, однак є багато технічних питань з цього приводу. Тому Зеленський досі не вирішив, хто обійматиме цю посаду.

«Ще раз підкреслюю: я провів кілька консультацій з усіма, кого ви знаєте. Всі вони готові підставити плече. Ніхто не відмовлявся. Всі готові очолити мій Офіс. Я вже говорив і не буду повторювати, є багато технічних питань з цього приводу, тому я ще сам не вирішив, хто очолить Офіс президента», – зазначив президент.