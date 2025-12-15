Войти

Зеленський ще не вирішив, хто очолить Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський ще не вирішив, хто очолить Офіс президента замість Андрія Єрмака. За його словами, усі кандидати готові обійняти цю посаду.

Про це він повідомив під час спілкування з медіа.

Зеленський розповів, що провів кілька консультацій з усіма можливими кандидатами на посаду голови Офісу президента.

Він наголосив, що усі кандидати готові очолити ОП, однак є багато технічних питань з цього приводу. Тому Зеленський досі не вирішив, хто обійматиме цю посаду.

«Ще раз підкреслюю: я провів кілька консультацій з усіма, кого ви знаєте. Всі вони готові підставити плече. Ніхто не відмовлявся. Всі готові очолити мій Офіс. Я вже говорив і не буду повторювати, є багато технічних питань з цього приводу, тому я ще сам не вирішив, хто очолить Офіс президента», – зазначив президент.

Зеленський
