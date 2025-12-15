Президент України Володимир Зеленський ще не вирішив, хто очолить Офіс президента замість Андрія Єрмака. За його словами, усі кандидати готові обійняти цю посаду.
Про це він повідомив під час спілкування з медіа.
Зеленський розповів, що провів кілька консультацій з усіма можливими кандидатами на посаду голови Офісу президента.
Він наголосив, що усі кандидати готові очолити ОП, однак є багато технічних питань з цього приводу. Тому Зеленський досі не вирішив, хто обійматиме цю посаду.
«Ще раз підкреслюю: я провів кілька консультацій з усіма, кого ви знаєте. Всі вони готові підставити плече. Ніхто не відмовлявся. Всі готові очолити мій Офіс. Я вже говорив і не буду повторювати, є багато технічних питань з цього приводу, тому я ще сам не вирішив, хто очолить Офіс президента», – зазначив президент.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023