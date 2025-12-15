Зеленський: Для нас дуже важливо, щоб суми від європейських партнерів не зменшувалися

Для України важливо, щоб суми, які надають європейські партнери на основі 30 двосторонніх договорів, не зменшувалися.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами 14 грудня.
«Є суми, які дійсно нам дають наші європейські партнери на основі 30 двосторонніх договорів. Для нас дуже важливо, щоб ті суми не зменшувалися, я особисто над цим працюю», – сказав Зеленський.
Крім цього, є заморожені російські активи або альтернативні кошти під заморожені активи.
Президент зазначив, що займається разом із цим з європейськими партнерами та робить все, щоб Україна могла отримати ці €40-45 млрд на рік.
«І ці €90 млрд виходить на 2026-2027 роки. Ми боремося з цим. І ніхто не опускає руки», – наголосив глава держави.
12 грудня Євросоюз заявив про замороження активів росії на невизначений термін, щоб Угорщина та Словаччина не могли перешкодити використанню мільярдів євро для підтримки України.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023