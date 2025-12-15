Країни ЄС, які найближче розташовані до росії, планують почати роботу над заходами посилення обороноздатності

Група країн ЄС, розташованих найближче до кордонів росії, планує цього тижня почати роботу над конкретними заходами посилення обороноздатності, оскільки москва становить надто велику загрозу.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.
"Група країн ЄС, найближчих до рф, розпочне роботу над конкретними заходами щодо посилення обороноздатності блоку проти свого войовничого східного сусіда", - заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо.
В етері фінського телебачення Орпо зазначив, що саміт Східного флангу, який він скликає 16 грудня у Гельсінкі, має на меті домовленість про співпрацю у розвитку обороноздатності та спільну позицію в рамках ЄС щодо цієї групи.
У саміті братимуть участь лідери Швеції, Польщі, Естонії, Латвії, Литви, Румунії та Болгарії.
"рф є загрозою сьогодні, завтра і в довгому майбутньому. Найбільший тиск чиниться на східні околиці Європи", - сказав Орпо.
Група країн, яку скликають на саміт, планує подати заявку на отримання коштів ЄС для використання на потреби оборони східного флангу, включаючи покращення безпеки кордонів, протиповітряну оборону, виявлення та протидію безпілотникам, а також розвиток сухопутних військ, сказав Орпо.
