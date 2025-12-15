Віткофф: У Берліні провели поглиблені обговорення 20-пунктного мирного плану

Зустріч у Берліні між делегаціями України та США тривала понад 5 годин. Сьогодні перемовини продовжаться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спецпредставника президента США Стіва Віткоффа у соцмережі Х.

Стів Віктофф поінформував, що зустріч у Берліні між президентом України Володимиром Зеленським, спеціальним представником президента СШП Стівом Віткоффом, зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером та делегаціями зі Сполучених Штатів та України тривала понад п'ять годин.

"Представники провели поглиблені обговорення 20-пунктного мирного плану, економічного порядку денного тощо. Було досягнуто значного прогресу, і вони зустрінуться знову завтра вранці", - написав він.

Про те, що переговори у Берліні продовжаться у понеділок, 15 грудня, раніше повідомляло видання Handelsblatt і радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин.

Також видання писало, що попередньо, США визнали перспективи успіху в берлінських переговорах.