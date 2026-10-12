Держстат зафіксував зменшення обсягу виконаних будівельних робіт в Україні

Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні у січні-серпні 2026 року зменшився на 9,9% порівняно із аналогічним періодом минулого року.

Про це свідчать дані Державної служби статистики (Держстат).

Загалом за перші вісім місяців обсяг виробленої будівельної продукції становив 156,5 млрд грн.

Падіння показників зафіксовано за всіма основними напрямами:

будівництво житлових будівель скоротилося на 3,8%;

нежитлове будівництво впало на 6,3%;

зведення інженерних конструкцій зменшилося на 13,7%.

У серпні 2026 року порівняно із серпнем 2025 року загальні обсяги будівництва скоротилися на 3,7%.

Зокрема, житлове будівництво впало на 2,3%, а зведення інженерних споруд – на 12,2%. Водночас обсяги будівництва нежитлових будівель зросли на 9,8%.

Порівняно із липнем 2026 року в серпні спостерігалося зростання обсягів на 12,9%. У категорії житла показник збільшився на 0,2%, у нежитловому сегменті – на 25,3%, а в інженерних конструкціях – на 8,8%.

Якщо прибрати сезонні коливання, то у серпні рівень будівництва показав такі результати (порівняно з середнім рівнем):

у житловому будівництві – 62%;

у нежитловому – 155%;

в інженерному – 112%.

Із урахуванням ефекту календарних днів показники становлять 63,1%, 156,5% і 115,4% відповідно.

Частка нового будівництва у загальному обсязі виконаних робіт у липні становила 44,6%. На ремонт припадало 30,3%, а на реконструкцію та інші роботи – 25,1%.