На два з половиною століття раніше: Лукашенко офіційно зніме статус радіаційно забруднених територій із 177 населених пунктів

На початку 2027 року Білорусь офіційно зніме статус радіаційно забруднених територій із 177 населених пунктів, в яких проживають близько 566 400 осіб.

Білоруські посадовці посилаються на результати досліджень, проведених у 2021–2025 роках, які начебто засвідчили "значне поліпшення умов" у низці населених пунктів, розташованих у районах, що потрапили під викид радіонуклідів навесні 1986 року. Про це повідомляє "Радіо Свобода" із посиланням на заяви білоруської влади.

Як зазначає "Радіо Свобода", у квітні минулого року очільник Білорусі Олександр Лукашенко обурився тим, що в Білорусі понад 900 тисяч людей досі проживають на територіях, які офіційно вважаються забрудненими радіонуклідами. І ось тепер для понад половини з цих людей ситуація зміниться. Причому не лише формально.

Справа в тому, що білоруси, які проживають на забрудненій території, мають право на значні державні пільги - від безкоштовного харчування для школярів до прямої грошової допомоги в деяких ситуаціях. Тепер частину цих пільг люди втратять.

Сергій Бесараб, білоруський експерт з радіаційної безпеки, який зараз проживає за межами країни, розкритикував зміну статусу цих територій. За його оцінками, повернення до природного радіаційного фону там можливе лише через два з половиною століття.

Крім того, за його словами, на деяких ділянках забруднених земель є локальні "гарячі точки", які не враховуються "застарілими радянськими методами макрооцінки", які досі практикує Білорусь.