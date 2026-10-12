Politico: ЄК планує посилити візові правила для громадян Росії

Європейська комісія готує пропозиції щодо посилення візових правил для громадян Росії на тлі побоювань щодо гібридних атак, диверсій і саботажу в країнах ЄС.

Про це повідомляє Politico.

За даними видання, Єврокомісія планує представити нові пропозиції на початку 2027 року. До посилення правил закликають, зокрема, Польща, Швеція та Естонія.

Особливу увагу пропонують приділити росіянам, які брали участь у війні проти України.

Міністр юстиції Швеції Гуннар Строммер заявив, що нинішня система має вразливості, якими можуть скористатися ворожі держави. За його словами, на тлі диверсій, підпалів та інших гібридних операцій питання посилення контролю набуває особливого значення.

За інформацією Строммера, Єврокомісія може представити свої пропозиції вже у січні. Швеція при цьому виступає за те, щоб це сталося раніше.

Окремо Естонія пропонує заборонити в’їзд до ЄС колишнім російським військовим. Міністр закордонних справ Маргус Цахкна заявив, що йдеться приблизно про 650 тисяч колишніх комбатантів.

За його словами, для ефективного контролю потрібен спільний підхід на рівні всього Євросоюзу.

У ЄС уже створили правову основу для відмови у короткострокових візах російським військовим і колишнім військовим, які безпосередньо брали участь у бойових діях проти України. Однак практичне застосування цієї заборони потребує окремого рішення після завершення імплементаційних процедур.

У Єврокомісії раніше також заявляли, що візова політика може використовуватися як інструмент реагування на гібридні атаки та інші загрози безпеці. У новій візовій стратегії ЄС прямо передбачена можливість точкових обмежень для окремих категорій громадян третіх країн.