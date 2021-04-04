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Как заменить сердцевину в замке

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Как заменить сердцевину в замке

Зачем используются сердцевины для замков в накладных и врезных системах? Что представляет собой сердечник и, где они используются? Какие функции выполняет данный элемент запорной системы, а также зачем проводить его замену? Ответы на все эти вопросы будет важным фактором для формирования качественного обеспечения безопасности дома. Отдельно следует подчеркнуть, что менять личинки для замка важно в точности по инструкции, которая отличается для каждого типа запорных конструкций.

Что представляют собой сердцевины для замков?

Основным назначением сердцевины для замков является секрет. То есть, цилиндры и представляют собой секрет замка, который реализует на практике высокий уровень безопасности и защиты квартиры или дома. Заменив стандартные “внутренности” можно полностью сменить комплект ключей, затратив на работу всего несколько минут и не затрагивая снимая всю конструкцию запоров.

При этом, качество защиты значительно повышается, а саму процедуру можно провести с минимальным набором инструментов и без дополнительных навыков и специальных знаний. Прежде всего, следует выделить несколько основных причин, по которых проводится замена цилиндра:

  • желание обеспечить повышенную надежность и защиту;
  • необходимость замены стандартных заводских ключей при их утере или взломе;
  • поломка запорного механизма;
  • переезд на новую квартиру или сложности при открытии дома (заедания и прокручивания);
  • износ и понижение уровня безопасности и качества работы механизма.

При возникновении любой из этих причин будет уже не важно, какая цена замены сердцевины замка, если она позволит гарантировать качество запора и защищенность. Важно лишь выполнить все строго по инструкции, чтобы обеспечить все эти условия, не повредив тонкий и точный механизм при разборке старой личинки или монтаже нового сердечника.

Порядок действий

В первую очередь, следует определить тип замка и возможность замены только его части для восстановления работоспособности. В частности, если у вас цилиндрический вид конструкции - такая работа может быть осуществлена. Помимо этого, некоторые разновидности накладных конструкций также позволят провести модернизацию.

Для определения - можно или нет заменить сердечник, достаточно просто изучить ключи. Плоские варианты, полукруги и даже крестообразные фигурные - все эти ключи к замкам с заменяемым секретом. Круглый лопастной дверной ключ, дополненный насечкам не позволяет провести улучшение секретности.

Определив возможность провести улучшение или ремонт следует точно выполнить такие инструкции (пример для наиболее распространенных цилиндровых замков):

  1. Вывернуть винт, удерживающий сердцевину.
  2. Используя ключи вынуть личинку;
  3. Установить новый сердечник;
  4. Осуществить фиксацию за счет крепежного винта.
  5. Проверить работу.

Помните, что у вас должна вновь заработать не только запорная система самого замка, но и поворот ручки или защелок не изменить свою функциональность. Аккуратно проводите работы, чтобы исключить поломку или возможные дополнительные неисправности, восстанавливая и улучшая степень защиты.

Таком образом, сердцевины замков - это надежный и простой метод быстро и эффективно обеспечить необходимые условия для препятствования взлому двери. Соответственно, такой метод обеспечивает высокую секретность цилиндрического замка, позволяя установить личинки не только стандартных типов, но и более сложные модели со скрытой защитой.

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