EduBirdie: как компания из Украины подрывает британскую систему образования

Расследование британской BBC обнаружило, что звездам YouTube платят за рекламу мошенничества для студентов. Более 250 каналов рекламируют компанию EduBirdie, базирующуюся в Украине и предлагающую студентам покупать рефераты вместо того, чтобы делать их самостоятельно.

Министр по делам университетов Англии Сэм Джима уже заявил, что YouTube несет моральную ответственность и должен что-то с этим делать. Он шокирован содержанием и масштабом видео, выявленных ВВС:

«Это очевидно неправильно, поскольку позволяет и легитимизирует обман потенциально в промышленных масштабах», — сказал господин Джима.

Исследование BBC Trending выявило более 1400 видеороликов с более 700 млн. просмотров, содержащих рекламу EduBirdie, которая поощряет мошенничество среди студентов и школьников.

Компания EduBirdie имеет офисы в Украине, но предлагает свои услуги ученикам и студентам по всему миру.

Услуги по написанию рефератов не является незаконными, но если студенты сдают работу, за которую они заплатили кому-то другому, наказание может быть очень строгим.

Компания не просто стремится привлечь внимание студентов университета к своей рекламе. Популярным YouTube-блогерам, некоторым из которых всего 12 лет, платят за то, чтобы они лично рекламировали такие услуги. Реклама появляется в видео на каналах YouTube разнообразной тематики, в частности о розыгрышах, знакомствах, играх, музыке и моде.

EduBirdie рекламируют такие звезды как Адам Салех, чей канал имеет 4 млн подписчиков, и британский геймер JMX, у которого их 2,5 млн. После расследования BBC оба убрали видео с рекламой EduBirdie с YouTube.

Больше времени — для игр

Каналам с десятками тысяч подписчиков могут предлагать сотни долларов за такую рекламу.

Речь идет не о четко маркированных рекламных роликах, распространенных на каналах YouTube. Вместо этого, как правило, YouTubе-блоггер делает паузу в своем видео, чтобы лично прорекламировать EduBirdie, обещая, что компания сделает за деньги реферат на «отлично».

Некоторые блоггеры говорят, что такие услуги позволят освободить время для видеоигр или наркотиков.

Реклама EduBirdie настолько распространена, что даже маленькие дети публикуют на YouTube видео, в которых ее имитируют.

«Если ты не можешь написать реферат, то может EduBirdie. Выбери профессионала, впишись в дедлайн и заплати только тогда, когда результат тебя удовлетворит. О! И не волнуйся: никакого плагиата», — призывает реклама.

BBC заказала EduBirdie выполнения двух рефератов, которые должны быть написаны с нуля.

Один из них — работа по английской литературе для получения школьного сертификата GCSE, второй — курсовая работа для студентов первого курса.

Оба они были полностью готовы — осталось только вписать только имя студента. Реферат GCSE получил оценку «C» или 5/6, а университетское задание — 60%. Это не совсем та «отличная» оценка, которую обещала EduBirdie.

Серьезные последствия

На своем сайте EduBirdie говорит, что их рефераты «на 100% не содержат плагиата». На практике это означает, что работа написана по заказу, а не списывается из интернета. Поэтому, если студент сдает реферат EduBirdie как свою собственную работу, программное обеспечение, защищающее от мошенничества, может не идентифицировать ее как плагиат.

Тем не менее, любой студент университета, которого поймают на том, что он выдал за свою работу, выполненную кем-то другим, столкнется с дисциплинарными санкциями.

Компанией EduBirdie руководит другая компания под названием Boosta, которой принадлежат несколько вебсайтов, предлагающих услуги по написанию рефератов.